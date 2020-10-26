Такие перемены к лучшему?

Крича о переменах на майдане Незалежности, украинцы просчитались и не досчитались в этом списке расходов на медицину. Теперь каждый за себя, каждый платит из своего кармана – это касается и планового лечения, и скорой помощи – бесплатная медицина сгорела, как аппендикс старого режима.