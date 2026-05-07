Такое сгенерировать не получится - в чем уникальность "Первого информационного"

Наверняка вы заметили, что в Минске совершенно многое напоминает о "Первом информационном" телеканале. Реклама, билборды, ну и, конечно же, трамвай, на котором еще раз подчеркнуто, что эти новости вы узнаете первыми. Подробности смотрите в "Специальном репортаже".

В сентябре будет два года, как вместе с белорусами, вне зависимости от регионов и крупности городов, в медиаполе развивается "Первый информационный" телеканал. Он органично вписался в жизнь страны, ведь транслирует истинные и наши национальные ценности. И самое главное, что в основе всего находится человек.

"Первый информационный" - единственный круглосуточный информационный канал на отечественном медиарынке. Новости 24/7 - ниша, которая долгое время была не занята, но востребована, как никогда. Национальная безопасность страны, в том числе и в руках журналистов. Фейки теперь не отличишь от правды, а искусственный интеллект от реальных событий. Как доверять информации, объясняет "Первый информационный".

А еще по первому информационному телеканалу сегодня можно сверять часы, ведь ежедневно это 12 часов прямого эфира информационного обещания. Сердцем телеканала является мультимедийная студия 150 кв. м, однако она лишь аккумулирует главные события нашей родной страны и всего мира. Сюда с интересом приходят на экскурсии особенно подрастающее поколение. Ведь "Первый информационный" телеканал заметнее остальных. Диджитал формат, как говорят, в тренде нашего времени. Фирменный цвет, бирюзовый, на билбордах, экранах, кадре, на репортерских автомобилях, фирменной одежде журналистов и даже на городском транспорте (новые модели трамваев вписались в стиль "Первого"). Символично, что на первом маршруте трамвая неспешно читают и смотрят все новости на "Первом".

"Первый информационный" - это уникальная экосистема. Все продумано до мелочей. Визуальный стиль всех телепередач, логотип, цветовая палитра, шрифты, графика и паттерны в виде единицы.

У "Первого информационного" своя цифровая среда. Сайт news.by и "Первый" делят вместе единую медиаплощадку. Кросс-медийная журналистика помогает выжить телевидению, когда новость адаптируется с экрана телевизоров, в соцсети и на сайт.

Все начинается с утреннего эфира - информационное шоу с экспертами в прямом эфире, три часа с новостями экономики, погодой. Цветовое программирование канала настраивается в зависимости от времени суток и позволяет зрителю настроиться на нужное психоэмоциональное состояние.

В фирменном стиле канала зашита уникальная система кодирования. Геометрия единицы в кругу, оригинальные фрэмы и круглые формы - все, что создает баланс и порядок. Вдохновлялись цифровым авангардом. А еще неповторимыми местами привычными, но нестандартными под углом наших камер. Так таймлапсы знакомых для белорусов мест сняты с уникальных точек. Мы видим, как меняются городские панорамы от рассвета до заката.

Процесс съемок очень трудоемкий. Несколько часов непрерывной съемки при удачной погоде, чтобы получить 15 секунд этого ценного видео. А еще гордость телевизионного режиссера - это студия, панорама города в 28 м в длину. Каждая из этих панорам - это результат долгой и скрупулезной работы фотографов. Аналогов просто нет. Скачать или сгенерировать не получится. Поэтому предельно точно можно сказать, что увидеть эти произведения, кстати, снятые специально для каждой пары года, можно только на "Первом информационном".

Новостной контент - это специфика канала. Широкой палитрой тем представлены "Специальные репортажи". Это и своя документалистика - свыше 120 проектов собственного производства. Тема дня" позволяет оперативно отреагировать на информационную повестку и разобраться, что же происходит.

"Если же говорить об авторской части, о стандартах, то "Тема дня" - это несколько минут. Если новость какая-то оперативная, то написать ее, как правило, нужно тоже очень оперативно. И если удается это сделать в острой форме, еще и глубоко, то это хорошая такая зарядка для ума автора и хороший творческий фундамент для роста", - поделился тонкостями работы политический обозреватель "Первого информационного" Евгений Горин.

"Самая классная работа - это репортерская работа. И на "Первом информационном" у нас появилось гораздо больше возможностей раскрыться именно в этом направлении. В частности, могу вспомнить свои загранкомандировки, из последнего Индия, когда объективно есть классная возможность показать белорусскому телезрителю и, по сути, взять его с собой вот в это путешествие", - рассказала специальный корреспондент "Первого информационного" Анастасия Бенедисюк.

Кроме проектов есть и оперативные сюжеты и включения с места событий, которые не всегда комфортны для работы репортеров. Например, обмен военнопленными, либо кризисы на границе, которые устраивают наши оппоненты.

"Немножко дрожит голос, уже накатываются слезы, потому что ты понимаешь, что наша роль, роль Беларуси в этом вопросе, она как раз показывает всю нашу цель. Это воссоединение семей, это возвращение сына, брата домой, мужа домой. У нас есть тема, мы едем. Пускай придется лечь под танк или записать сюжет на взлетной полосе", - отметила специальный корреспондент "Первого информационного" Дарья Рачко.

Мы транслируем все события мирового значения - форум ЕАЭС, визиты глав государств, парады, 3 июля, Всебелорусское народное собрание, инаугурация. Это нашими глазами все каналы видят картинку. Зона интервью - это по своему функционалу еще одна студия. В выездной студии также сохранен фирменный стиль "Первого информационного". Одномоментный эфир может идти из трех локаций студийного формата.

Огромный шаг на Восток Белтелерадиокомпания совершила, открыв представительство в Китайской Народной Республике. Так далеко из отечественных медиа еще никто не заглядывал. Собственный корреспондент Ярослав Даниленко стал проводником белорусско-китайских отношений.

Сегодня Китай демонстрирует впечатляющие рекордные достижения во всех сферах, прежде всего в экономике, технологиях и укреплении глобальной безопасности. Уникальная позиция Беларуси в качестве надежного стратегического партнера Китая дает возможность продвигать национальные интересы на весь азиатский континент. Наши масштабные национальные инициативы, особенно членство в ШОС, требуют постоянного и основательного присутствия белорусских медиа на всех значимых этапах выстраивания взаимоотношений с китайскими друзьями.

За Китаем будущее, неоднократно высказывался глава государства, давая понять, что журналисты должны активнее продвигать национальные интересы на китайском векторе. Китай - одно из направлений как нашей политики, так и работы корреспондентов. Виктория Сенкевич с открытием "Первого информационного" телеканала побывала в самых важных точках решения мирного урегулирования на планете, как в Турции, на Аляске, в США.

Интерактивный подкаст "Волков и Сыч" вовлекает зрителя в прямой эфир, чтобы обсудить недельную новостную повестку и привлечь к своей дискуссии политических гурманов. Американцы во Дворце Независимости, война в Иране, судьба Гренландии - все самое острое, что держит в напряжении весь мир, в субботний вечер разбираем вместе.

Еще один проект - "Блиц", то есть политическая экспертиза за одну минуту самых важных инфоповодов. За одну минуту шахматной партии эксперты готовы подытожить значение важных заявлений и процессов мировой политики. Зрителю будет легко разобраться, что происходит, и это всего за 15 минут.

Ближе к зрителям, убирая сложную терминологию, обратился проект "ПроДеньги". Понятным языком экономический и финансовый процесс объясняет топовый финансовый эксперт, яркий государственный деятель Александр Егоров. Поиск простого и понятного подхода к зрителям, а также авторитетный анализ финансовых событий в мире подготовлены экспертной группой Национального банка Беларуси.

Но при всем уважении к новинкам выше, в Год белорусской женщины наши девушки на виду, ведь начался очередной сезон проекта Анны Эйсмон "Женщины и спорт".

"Палитра" - впервые на белорусском телевидении уникальный проект, посвященный креативной экономике. Богатый выбор того, что, по сути, сложно пощупать руками. Талант, креатив, идеи, инновации и продукты, которые стимулируют экономический рост страны. Проще говоря, расскажем, как можно заработать на идее и на творчестве.

"Она - белорусская женщина" - символ 2026 года, вдохновение для нас. Этот год должен стать особенным, как и героини проекта. Сильные и смелые, успешные и креативные, милосердные и любящие - они умеют совмещать работу, семью, увлечения, ведут за собой целые коллективы и небольшие сообщества единомышленников. География проекта охватит все регионы страны, доберется до небольших населенных пунктов, где продолжают творить и вдохновлять особенные белорусские женщины. Это будет очень красиво.