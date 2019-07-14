Такого холодного июля в Беларуси не было уже 20 лет

Погода в Беларуси продолжает бить температурные антирекорды. По словам синоптиков, такого холодного июля у нас не было уже 20 лет. И значительного потепления в ближайшую неделю, увы, ждать не придется. Просмотр прогноза погоды в эти дни стал своего рода ритуалом у многих белорусов. Узнать, каким он будет сегодня, можно из абсолютно разных источников. Но где самый точный? И как его составляют?



Эти вопросы волнуют не только простых граждан, но и работников ЖКХ, транспортников, аграриев. В целом белорусские синоптики оценивают точность своих прогнозов на ближайшие сутки в 96 процентов. На более длительный срок этот показатель, конечно, гораздо ниже.



И все же на систематические промахи метеорологов особое внимание неоднократно обращал и Глава государства, рекомендовал пересмотреть свою работу. В частности, белорусский лидер предлагал взять на вооружение методы прогнозирования военных, предсказания которых сбываются более регулярно. В чем же особенность науки - изучать погоду - в нашем следующем репортаже.





Эти данные аграриям присылает умная метеостанция. Установили ее два года назад. Хоть и радиус действия охватывает лишь часть территории хозяйства, ее наличие уже огромное подспорье для хорошего урожая. Начальник производства агрокомбината "Ждановичи" Сергей Ржеутский делится: оборудовать ее - вынужденная мера. Ведь прогноз специалистов Гидромета порой напоминает игру "Верю не верю".



Перед белорусскими аграриями серьезная задача - собрать более 7,5 миллионов тонн зерна по всей стране. Но погода вносит свои корректировки. Засуха в июне и затяжные дожди в июле привели к повреждению посевов на территории в 200 тысяч гектаров. Сейчас аграрии прилагают все усилия, чтобы минимизировать потери. Подобные метеостанции - один из способов.







От их количества напрямую зависит точность прогнозов погоды. Так, в структуре Белгидромета их чуть больше пятидесяти, но только две охватывают всю территорию столицы.



А в идеале оснащенные комплексы. Метеостанция "Минск" как раз держит именно эту марку. Здесь целая база по сбору погодных данных. Большинство процессов - автоматизированы, а если отключат электричество? Работа не станет. Рядом с умными датчиками обычные термометры и барометры.



В общей сложности 25 устройств отслеживают более 70 климатических показателей. Это, по сути, самый эффективный способ изучить атмосферу. К водородной оболочке крепится специальный прибор - устройство, словно разведчик, считывают информацию в воздухе. Температуру, влажность, давление, а по траектории его полета измеряется направление и сила ветра. На расстоянии до 40 километров.



Вся информация -аэро и метеорологическая - телеграммами стекается в Гидрометцентр - погодный банк данных. Здесь ее обрабатывают, дополняют сведениями со спутников и создают анимированную модель с прогнозом погоды от нескольких часов до 6 суток.



В целом точность своих прогнозов на ближайшие сутки синоптики оценивают в 96 процентов. Предсказывать дальше - гораздо сложнее. Небесная канцелярия живет по своим законам - науке пока неизвестным.



Такой не совсем пляжный сезон и сегодня - повод скорректировать работу не только аграриев - работников ЖКХ, транспортников и МЧС. Лето пока возвращаться не намерено - краткий вывод специалистов. Но насколько достоверный? Точность прогнозов синоптиков неоднократно критиковал и Глава государства.Если Гидромет рисует общую картину погоды - военные синоптики разукрашивают отельные части полотна. Их фронт работ более узкий -прогнозы исключительно кратковременные. Но ответственность абсолютно другого полета.



Плановые полеты на авиабазе бывают в разное время суток, потому предупредить последствиях непогоды - главная задача военных синоптиков. Слово "вероятно" в их прогнозах запрещено. Формулировка должна быть четкой. Ведь от прогноза зависит работы всей авиационной команды. А это в экстремальных ситуациях на кону по сути судьбы людей.



Свои метеостанции на вооружении есть в каждой авиационной базе. Военные синоптики работают в основном с воздушными данными. Вычисления этой команды привязаны к конкретным вылетам. За смену их может быть несколько десятков.



По сути, арсенал такой же, как и у гражданских специалистов. Да и сам процесс, мягко говоря, не сильно разнится. Используя данные Гидромета, военные проводят свой мониторинг: в картах обязательно указывается нижняя и верхняя границы облаков, полетная видимость и видимость на земле. В ход идут тройные интегралы и прочие формулы высшей математики. Лишь один вуз в стране готовит специалистов этого профиля. Главный секрет науки о погоде, признаются военные, как раз в грамотном анализе информации.



Состояние атмосферы влияет не только на деловой климат и экономику страны, метеозависимы еще и сами люди. Для них смена погоды в прямом смысле - головная боль, а прогнозы не всегда помогают себя подстраховать. Интернет-источники передают разные данные, так чему же верить? Тут у каждого свой ответ.



Телевести погоды зрителям "Беларусь 1" уже в течение многих лет дарит Светлана Панкратова. Ведущая признается, несмотря на то, что в своей передаче использует официальные данные, не забывает заглянуть в народные приметы. Эти знания не только выручают в быту, но и помогают вырастить достойный урожай.



Наверное, народные приметы - один из самых эффективных способов предсказать погоду и на более длительный срок. Ведь с такой задачей во всем мире способны справиться только в некоторых странах.



В США, Германии, Японии с помощью суперкомпьютеров рассчитывают аномалии температур и количества осадков на три месяца вперед. Как ни крути, точность таких прогнозов все равно колеблется районе 50 процентов.



