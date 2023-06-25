Такой развязки никто не ожидал - как Лукашенко помог урегулировать ситуацию с ЧВК "Вагнер"

Мирные инициативы Беларуси. Уж сколько всего было сказано на этот счет. Но что важно - сделано! Вчерашний день показал, что наша страна стоит на страже мира и созидания. И уж точно никто не вправе нас упрекнуть в том, что мы обостряем ситуацию. В то время как Европа и США, потирая руки, следили за тревожными событиями в России, предвкушая развал великой державы, отпуская редкие комментарии в стиле "это их внутреннее дело", развалят сами себя, когда в Ростове ситуация была непростая, наш Президент делал, не сидел сложа руки, а делал. Все для мира, чтобы не дай бог не полилась кровь невинных людей. Чтобы никто не стал разменной монетой в большой политике. Чтобы не дай бог не разгорелся военный конфликт.

Мы сами в состоянии разобраться с проблемами на своей земле и в который раз демонстрируем это. Вражда между славянами чужда нашему народу и лидеру. А как по-другому? Ведь Минск всегда был за переговоры и, более того, организовывал их. И в 2015-м "нормандский формат", когда писали единую формулу мира, и в 2022-м на переговорах между Россией и Украиной… Но каждый раз западные руководители сводили все усилия на нет. Но не сейчас! Вся хронология события у Елизаветы Казаковой.

Искусство переговоров

Утро субботы 24 июня - введен режим контртеррористической операции в Москве, Московской и Воронежской областях, в ряде российских регионов отменены массовые мероприятия. Военная техника "Вагнера" вошла в Ростов-на-Дону, обстановка в городе напряженная, но спокойная.

В 10:00с обращением к народу выступает президент Путин. Главный посыл - не допустить повторения трагедии гражданской войны.

В телефонном разговоре Владимир Путин информирует Александра Лукашенко о ситуации в России.

По поступающим сообщениям, за нею пристрастно следят Лондон со своими союзниками, - сообщает британский МИД. Засуетились правители Финляндии, Эстонии и Латвии, усиливая контроль на границе. Евродипломат Боррель инициирует некие консультации с группой семи, а польский премьер связывается с главой Евросовета.

"Любой внутренний конфликт в военных и политических кругах и гражданском обществе - подарок коллективному Западу", - замечают в Совете безопасности Беларуси.

Кроме того, Президент Беларуси на фоне событий в России проводит два совещания с руководством силового блока и военными.

К 19:00 информация долетает и до Байдена, тот связывается с Макроном, Шольцем и Сунаком.

Но спустя час выстреливает сообщение пресс-службы Президента Беларуси:

"Пригожин принял предложение белорусского лидера об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации ситуации". Переговоры длились в течение всего дня.

На столе абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуациис гарантиями безопасности для бойцов ЧВК "Вагнер".

Уже позже Лукашенко и Путин снова говорят по телефону. Президент Беларуси подробно проинформировал Президента России о результатах переговоров с руководством ЧВК. Владимир Путин поддержал и поблагодарил белорусского коллегу за проделанную работу.

"Уголовное дело в отношении ЧВК "Вагнер" будет прекращено, а сам он уедет в Беларусь. Гарантии - слова Президент России", - сказала ведущая российского канала "Россия 24".

Такой развязки никто не ожидал. Переговоры велись без подробностей для прессы, того требовала ситуация, потому сообщение с пометкой "молния" в эфире зачитывались в режиме live. Развязку обсуждали на телеканалах и в соцсетях. В том, что это был непростой день, признается и российский журналист Владимир Соловьев (видео).

По согласованию с Президентом России, дополнительно уточнив по имеющимся собственным каналам ситуацию, наш Президент провел переговоры с руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Переговоры длились в течение всего дня. В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Евгений Пригожин принял предложение Президента Беларуси об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряженности.

Прежде всего я от своего лица, от лица многих коллег хотел бы поблагодарить Александра Григорьевича за то, что он сделал. Мы никогда не сомневались в нем. И вчера произошло то, что, на мой взгляд, и характеризует его и как политика, и как человека. Лукашенко поступил так, как должен был. Армен Гаспарян, журналист, историк, писатель (Россия)





Эксклюзивные подробности договоренностей Президента Беларуси и главы ЧВК "Вагнер" по разрешению кризиса в эфире Владимира Соловьева сообщил политолог Вадим Гигин.

Он отметил, что во времяутреннего телефонного разговораПрезидента Лукашенко и Президента Путина Владимир Владимирович скептически отнесся к возможности переговоров и засомневался, а снимет ли Евгений Пригожин трубку, так как на тот момент он ни с кем не разговаривал, на контакт не выходил.

"Позвонил Президент Беларуси, и Евгений Пригожин сразу снял трубку, насколько я знаю, разговор был сложный. Там сразу выпалили такое, мама не горюй. Разговор был тяжелый достаточно. Президент Беларуси изложил определенный план, согласованный с Президентом России, ну и был такой разговор, как мне передавали, мужской, - подчеркнул Вадим Гигин. Подробности знают только первые лица и сам Евгений Пригожин. - Насколько известно, там не было среди условий требований ни встречи с Путиным, ни требования "отдать" Шойгу и Гарасимова".

Решение о прекращении дальнейшего продвижения группы "Вагнера" по России принято при посредничестве Александра Лукашенко, объявляет Рейтер. Британская DailyMail называет решение "сенсационным". Цитата: "Ошеломляющее заявление последовало за заявлением офиса Президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что он договорился с Пригожиным". Глава белорусского государства инициировал переговоры с Пригожиным, сообщил американский телеканал Fox News.

Кажется, никто из них не готов был поверить в то, что ситуацию удастся так филигранно урегулировать. Но высокая дипломатия проявляется и побеждает тогда, когда есть высшая цель - защита жизней, мира, суверенитета.

"Как произошло, не должно было такого быть, а как закончилось - спасибо", - говорит прохожий.