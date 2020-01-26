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Такси Dog-friendly - уже реальность. Четвероногих питомцев можно перевозить не только в личных авто
Такси Dog-friendly - уже реальность! Теперь четвероногих питомцев можно перевозить не только в личных авто. Для удобной транспортировки собак любого размера в некоторых такси устанавливают даже специальные гамаки. Они, к тому же, позволяют оставить чистыми сиденья машины.
Еще в Минске расширяется сеть кофеен Dog-friendly. И появилась онлайн-доска объявлений по поиску потерянных животных. О дружелюбном к домашним питомцам городе - Илья Цветков.
Поездка в офис за документами, работа с клиентами в разных точках города и обед в уютном кафе - так проходит будний день Мартина и Дарьи Милько. Четвероногий компаньон сопровождает свою хозяйку на деловых встречах на случай важных переговоров. И все бы хорошо, но вопрос с перевозкой собаки раньше возникал ежедневно. Перемещаться по городу приходилось на общественном транспорте либо пешком. Но недавно проблема логистики решилась: теперь Мартин с Дарьей вызывают dog-friendly-такси.
Инициатива действительно сработала. Столичные любители собак предложили некоторым службам такси использовать специальные непромокаемые гамаки для перевозки крупных питомцев.
Такие dog-friendly-комплекты уже есть в сорока автомобилях такси в Минске. В этом году для пушистых пассажиров станут доступны еще 75.
После работы - веселый перекус. Обедают Мартин и Дарья в дружественных собакам кафе - например, на улице Октябрьской. Во многих заведениях можно не только находиться с питомцем, но и заказать ему отдельное блюдо.
Ещё одна фишка для минчан и их четвероногих друзей появилась на портале 115. бел.
Совместно с сайтом фауна города ребята разработали онлайн доску объявлений для поиска потерянных питомцев
Чтобы разместить объявление о потеряшке заходим на 115 бел, переходим по ссылке, заполняем заголовок и описание, и самое главное - крепим фотографии.
Любой желающий может оставить сведения о питомце с указанием места, где животное находится сейчас или где его видели в последний раз.
Сейчас в разделе около двадцати активных объявлений как о потерянных, так и о найденных домашних животных. На онлайн-ресурсе объявление хранится месяц. Кстати, сообщить о том, что пропала собака, можно на горячую линию портала 115.
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