Такси Dog-friendly - уже реальность. Четвероногих питомцев можно перевозить не только в личных авто

Такси Dog-friendly - уже реальность! Теперь четвероногих питомцев можно перевозить не только в личных авто. Для удобной транспортировки собак любого размера в некоторых такси устанавливают даже специальные гамаки. Они, к тому же, позволяют оставить чистыми сиденья машины.

Еще в Минске расширяется сеть кофеен Dog-friendly. И появилась онлайн-доска объявлений по поиску потерянных животных. О дружелюбном к домашним питомцам городе - Илья Цветков.



Поездка в офис за документами, работа с клиентами в разных точках города и обед в уютном кафе - так проходит будний день Мартина и Дарьи Милько. Четвероногий компаньон сопровождает свою хозяйку на деловых встречах на случай важных переговоров. И все бы хорошо, но вопрос с перевозкой собаки раньше возникал ежедневно. Перемещаться по городу приходилось на общественном транспорте либо пешком. Но недавно проблема логистики решилась: теперь Мартин с Дарьей вызывают dog-friendly-такси.

Инициатива действительно сработала. Столичные любители собак предложили некоторым службам такси использовать специальные непромокаемые гамаки для перевозки крупных питомцев.

Такие dog-friendly-комплекты уже есть в сорока автомобилях такси в Минске. В этом году для пушистых пассажиров станут доступны еще 75.

После работы - веселый перекус. Обедают Мартин и Дарья в дружественных собакам кафе - например, на улице Октябрьской. Во многих заведениях можно не только находиться с питомцем, но и заказать ему отдельное блюдо.

Ещё одна фишка для минчан и их четвероногих друзей появилась на портале 115. бел.



