Такси и каршеринги под особым контролем ГАИ

Основное направление деятельности - безопасная перевозка, применение удерживающих средств при перевозке несовершеннолетних, в том числе использование ремней безопасности пассажирами, находящимися в салоне как на передних сидениях, так и на задних. В том числе будем контролировать со стороны водителей такси исполнения правил дорожного движения, таких как проезд перекрестков, маневрирование движения в состоянии алкогольного опьянения, наличие водительского удостоверения.

Денис Ливанович, замначальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома