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Такси и каршеринги под особым контролем ГАИ

Такси и каршеринги под особым контролем столичной ГАИ. Дорожная милиция проводит рейды. Проконтролируют соблюдение требований действующего законодательства водителями, которые осуществляют перевозку пассажиров автомобилями-такси, использующими средства электросвязи и интернет. В ГАИ подчеркнули, что проверка направлена на снижение аварийности на дорогах и пресечение грубых нарушений.

Основное направление деятельности - безопасная перевозка, применение удерживающих средств при перевозке несовершеннолетних, в том числе использование ремней безопасности пассажирами, находящимися в салоне как на передних сидениях, так и на задних. В том числе будем контролировать со стороны водителей такси исполнения правил дорожного движения, таких как проезд перекрестков, маневрирование движения в состоянии алкогольного опьянения, наличие водительского удостоверения.
Денис Ливанович, замначальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Профилактические мероприятия продлятся по 14 февраля с участием транспортной инспекции, налоговой службы, отдела принудительного исполнения и других контролирующих органов.

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