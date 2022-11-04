Такси сбило пешехода в Бресте

В Бресте машина такси наехала на пешехода, сообщили БелТА в УВД облисполкома.

Авария произошла сегодня около 15.00 в центре города. Автомобиль такси "Фольксваген" под управлением 42-летнего брестчанина двигался по проспекту Машерова. Вблизи дома №17 машина наехала на 39-летнего мужчину, который, по предварительной информации, пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Пешехода доставили в учреждение здравоохранения для оценки состояния здоровья. В момент ДТП в автомобиле находились два пассажира. Сотрудники ГАИ проводят проверку.

В Госавтоинспекции призывают всех участников дорожного движения проявлять максимум осторожности и внимательности и неукоснительно соблюдать ПДД.