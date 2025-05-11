Таксистов обяжут озвучивать пассажиру стоимость перед началом поездки

Среди вносимых изменений в правила автоперевозок пассажиров значится обязанность водителя такси перед началом поездки озвучить пассажиру ее стоимость, что сделает человека более защищенным от неоправданно высоких тарифов. Много ли предложений поступило во время публичного обсуждения проекта, в программе "Актуальное интервью" уточнил начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Андрей Гладкий.

Общественное обсуждение проекта правительственного постановления, которым планируется внести корректировки в правила автомобильных перевозок пассажиров, прошло в Беларуси с 26 апреля по 5 мая. Согласно проекту этого документа, при поездках в такси предлагается исключить случаи изменения способа оплаты и уточнить перечень ситуаций, когда пассажир вправе отказаться от оплаты поездки в такси.

"Было много резонансных случаев, когда за перевозку пассажира на небольшое расстояние таксист взимал достаточно внушительную сумму, которая не всегда была по карману клиенту. Чтобы впоследствии избежать подобного, мы предлагаем внести норму, которая обяжет водителя такси до начала поездки озвучивать пассажиру ее ориентировочную стоимость, - пояснил представитель Минтранса. - Так пассажир почувствует себя защищеннее и будет понимать, устраивает ли его поездка за такую стоимость или он от нее откажется. В рамках публичного обсуждения эту норму поддержали".

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За время общественного обсуждения в регулятор, то есть Министерство транспорта и коммуникаций, поступило 36 разнообразных обращений как от перевозчиков, так и пассажиров. Ряд предложений был полностью поддержан, некоторые нуждаются в дополнительной проработке, в том числе с бизнес-сообществом. Как добавил Андрей Гладкий, документ будет дорабатываться, ему предстоит пройти повторное согласование с государственными органами, в разных ассоциациях, совете по развитию предпринимательства.

"Я думаю, что в результате проделанной работы мы сможем прийти к общему знаменателю, при котором будут учтены интересы как пассажиров, так и автомобильных перевозчиков", - подытожил начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Андрей Гладкий.