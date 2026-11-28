В Могилевской области продолжается проверка системы формирования отрядов народного ополчения, организованная по поручению Президента и под контролем Государственного секретариата Совета безопасности Беларуси.

28 ноября мероприятия охватили два района - Славгородский и Быховский. Добровольцы получили оружие. Впереди занятия по тактической медицине, огневой подготовке, включая практические стрельбы.

В состав отрядов народного ополчения вошли как те, кто имеет опыт военной службы и обращения с оружием, так и жители районов, которые такие навыки будут осваивать с нуля.

Среди задач, стоящих перед добровольцами, - поддержание общественного порядка и безопасности на улицах своих населенных пунктов.

Виталий Федючок, главный советник управления военной безопасности Государственного секретариата Совета безопасности Беларуси: "Сформировано три отряда в двух райцентрах области. В ходе формирования проверены вопросы взаимодействия исполнительной власти, межведомственного взаимодействия по всей управленческой вертикали. Сегодня знаковый день, когда добровольцы получили оружие. Далее, после подготовки, отряды перейдут в непосредственное подчинение территориальных органов внутренних дел, которые определят те задачи, которые необходимо выполнять в административных единицах".

"Я уже пенсионер, бывший медработник. Наша работа - охранять объекты, наблюдать за посторонними людьми на территории нашего населенного пункта. Мы свое население знаем, а если появился посторонний человек, мы должны сообщить, должны выявлять подозрительных лиц", - рассказала представительница отряда народного ополчения Ирина Борисова.

Проверка готовности отрядов народного ополчения в эти дни разворачивается по всей стране. Это один из важнейших элементов обеспечения военной и национальной безопасности.