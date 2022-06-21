Военные научат школьников любить Родину

Основы начальной военной подготовки постигают участники военно-патриотического лагеря "Форпост"в Заводском районе столицы. В команде более 30 детей. Они учатся выполнять тактические приемы, осваивают навыки рукопашного боя и особенности стрелкового оружия. Акцент на активности на свежем воздухе.



Во время летних каникул во внутренних войсках организовано 20 военно-патриотических лагерей, более половины из них - круглосуточного пребывания. Дети там будут заниматься физической и медицинской подготовкой. В планах также экскурсии, походы и концерты.

