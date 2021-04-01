Тактические учения десантников продолжаются на полигонах Брестской области

Роль первой скрипки на маневрах принадлежит бойцам 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. На начальном этапе они были доукомплектованы военнослужащими запаса. Далее десантники отработали блокирование и уничтожение незаконных бандформирований и диверсионных групп условного противника, совершили марши, а также провели боевые стрельбы. А на полигоне Обуз-Лесновский прошел тактический эпизод по штурму населенного пункта, захваченного боевиками. При поддержке авиации и артиллерии десантники с поставленными задачами справились.



Сегодня учения продолжатся. В планах - передислокация войск и преодоление водных преград. Тактические эпизоды будут проходить как днем, так и ночью. Ожидается, что одним из самых зрелищных элементов станет десантирование военнослужащих из самолетов военно-транспортной авиации.



