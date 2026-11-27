В Минске выбирают лучшего курсанта страны. 27 ноября пройдет заключительный этап финала республиканского конкурса. Отличного знания устава здесь мало. Чтобы забрать главный титул, курсантам нужно доказать, что они одинаково сильны и в тактике, и в теории, и даже на сцене. На творческом этапе каждый представит свой факультет и личные достижения.

"В первую очередь хочется защитить честь нашего университета. Хочется победить, конечно, - признался финалист Никита Ершов. - Это еще и общение с другими конкурсантами, получение новых знакомств, знаний, эмоций - это незабываемые ощущения".

Николай Делендик, замначальника управления идеологической работы МЧС Беларуси: "Республиканский конкурс "Курсант года" - это не просто конкурс, это большая школа для будущих патриотов, для будущих защитников Отечества. Они показывают, насколько они сегодня готовы к стрессовым ситуациям, к защите Отечества, и в том числе с точки зрения патриотического воспитания".

Позади челночный бег, строевой шаг и стрельба из пневматической винтовки, разборка и сборка автомата Калашникова.

Одной из главных наград конкурса "Курсант года" является возможность принять участие в параде Победы на Красной площади в Москве.