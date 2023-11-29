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Тактико-специальные учения минской милиции прошли на аэродроме Липки

Тактико-специальные учения столичной милиции прошли на аэродроме Липки. Несмотря на сильный снегопад, милиционеры совместно с другими представителями силового блока отработали упражнения по пресечению массовых беспорядков. Проверялась слаженность действий представителей разных служб и подразделений в сложных, в том числе погодных, условиях, боеготовность техники.

В преддверии избирательной кампании 2024 года особое внимание - теоретическим и практическим аспектам обеспечения охраны общественного порядка в нештатных ситуациях. Также - повышению уровня готовности сотрудников к реагированию на возможные угрозы.

Мы определили и те задачи, которые предстоят нам в преддверии новогодних мероприятий. Мы должны обеспечить безопасность минчан и гостей столицы, которые будут прибывать на новогодние мероприятия. В том числе мы должны будем обеспечить безопасность и тех людей, которые будут прибывать на избирательные участки. Сотрудники минской милиции готовы профессионально и качественно обеспечить безопасность наших граждан на территории Республики Беларусь.
Михаил Гриб, начальник ГУВД Мингорисполкома

Накануне практического этапа состоялся теоретический блок учений. Итоги совещания показали, что в городе достаточно сил и средств для оперативного реагирования на любые провокации и пресечения их на этапе замысла с привлечением виновных к ответственности.

Столичная милиция в особом режиме готовится к охране общественного порядка при подготовке и проведении выборов, чтобы кампания прошла на высоком уровне.

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