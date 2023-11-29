Тактико-специальные учения минской милиции прошли на аэродроме Липки

Мы определили и те задачи, которые предстоят нам в преддверии новогодних мероприятий. Мы должны обеспечить безопасность минчан и гостей столицы, которые будут прибывать на новогодние мероприятия. В том числе мы должны будем обеспечить безопасность и тех людей, которые будут прибывать на избирательные участки. Сотрудники минской милиции готовы профессионально и качественно обеспечить безопасность наших граждан на территории Республики Беларусь.

Михаил Гриб, начальник ГУВД Мингорисполкома