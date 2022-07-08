Тактико-специальные учения прошли на главной площадке "Cлавянского базара" - все ради безопасности гостей

Уже 53 объекта питания, проживания, развлечения наших граждан проверены. Проведены соответствующие занятия, отработки с персоналом объектов, где дана оценка готовности этих объектов, проблемных вопросов сегодня не видим. Как финальная часть - это проведение масштабных учений на самой главной площадке "Славянского базара".

Сергей Мелешкин, начальник Витебского областного управления МЧС Беларуси