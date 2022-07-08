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Тактико-специальные учения прошли на главной площадке "Cлавянского базара" - все ради безопасности гостей

Витебск - в предвкушении "Славянского базара"! Особое внимание - безопасности участников и гостей международного форума. На главной площадке фестиваля в Летнем амфитеатре прошли тактико-специальные учения. Для ликвидации условного возгорания привлекли аварийно-спасательную технику и четыре десятка человек личного состава подразделений МЧС областного центра. Летний амфитеатр - уникальное сооружение. Во время аншлагов он собирает шесть тысяч человек! 31-й фестиваль удивит шоу-программами мирового уровня.

Уже 53 объекта питания, проживания, развлечения наших граждан проверены. Проведены соответствующие занятия, отработки с персоналом объектов, где дана оценка готовности этих объектов, проблемных вопросов сегодня не видим. Как финальная часть - это проведение масштабных учений на самой главной площадке "Славянского базара".
Сергей Мелешкин, начальник Витебского областного управления МЧС Беларуси

Во время Международного фестиваля искусств сотрудники МЧС вместе с правоохранителями и медиками будут дежурить на всех площадках форума. Позывные "Славянского базара" в Витебске прозвучат уже на следующей неделе.

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