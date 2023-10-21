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Талант-шоу "Фактор.by" снова на ваших экранах. Рассказываем, как прошел первый телекастинг

Долгожданное возвращение проекта, что будоражит белорусский шоу-бизнес. Миллионы белорусов теперь следят за перипетиями талант-шоу "Фактор.by". Первый телекастинг и наставник Серега неожиданно расстался со "звездой" в стекле. Преимущественное право отправить фаворита прямиком в этап "Стулья" без испытания тренировочным лагерем досталось Даниилу Савене. Это незрячий 19-летний студент, обладатель Гран-при Национального конкурса исполнителей в Молодечно. Он взял коронную песню из своего репертуара - воспел "асветніцу" Евфросинию Полоцкую.

Трио других наставников - Бузова, Алехно и Пригожин - стеклянный "иммунитет" не отдали пока никому. Но билеты на рейс в тренировочный лагерь получили 15 участников. Впереди еще четыре телекастинга. Напомним, до 17 ноября мы оценим 140 дебютов.

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