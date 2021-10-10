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Талант-шоу "Х-Factor в Беларуси" впечатлило интернет-пользователей - тысячи просмотров на YouTube

Шоу, поразившее интернет-пользователей со всех уголков страны и за ее пределами. Тысячи просмотров на платформе YouTube, один из самых популярных хештегов Instagram вчерашнего вечера - "Х-Factor в Беларуси" стартовал. И это только начало.

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