Талантливой советской и российской теле- и радиоведущей Анне Шатиловой - 85!

Талантливый советский и российский диктор, теле- и радиоведущая сегодня отмечает юбилей. Анне Шатиловой - 85! В течение многих лет она была лицом советского телевидения: вела главную информационную программу страны "Время", была ведущей "Голубого огонька", международного фестиваля телепрограмм о народном творчестве "Радуга". С юбилеем народную артистку РСФСР поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что богатый опыт вдохновенного труда Анны Шатиловой еще долгие годы будет служить укреплению творческого потенциала и культурных связей братских народов двух стран.