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Талантливые, креативные и дружные. В Воложинском районе проходит семейный фестиваль "Вместе"
В Воложинском районе проходит семейный фестиваль "Вместе", организованный Белорусским союзом женщин. В 2025 году в нем принимают участие 24 самые активные и патриотичные семьи со всей Беларуси.
В семье Сидоренко секрет успеха кроется в идеальном балансе. Семейная пара Алеся и Александр, их дочь Василиса - настоящая команда. Каждый вкладывает свою уникальную суперспособность в общий успех. Мама работает на Минском тракторном заводе, но еще и совмещает это с организацией детских праздников. Глава семейства, несмотря на работу в отделе продаж, занимается спортом, а дочь - юная звездочка, которая уже сейчас проявляет себя как талантливая танцовщица и гимнастка. Фестиваль для семьи Сидоренко стал новой площадкой для раскрытия своих талантов.
"Мы впервые на этом фестивале, и надеемся, что это не в последний раз. Очень благодарны за такую организацию праздника, нам настолько комфортно, здорово и весело! Это возможность в очередной раз побыть вместе, получить удовольствие и даже где-то показать остальным, что семья - это хорошо. Вместе мы сила, и по отдельности каждый из нас может не так много, когда мы вместе", - делится впечатлениями Алеся Сидоренко.
Фестиваль полон сюрпризов, и одним из самых ожидаемых выступлений станет номер семьи Кукалевых. В своем номере они гармонично соединили спорт и музыку. Мама Марина обладает великолепным вокалом, а ее супруг Кирилл и двое детей - Ксюша и Андрей - настоящие чемпионы. В их семье спорт занимает важное место, особенно учитывая, что постоянные путешествия стали их образом жизни.
Всего в фесте принимают участие 24 талантливые и патриотичные семьи со всей страны. Проходит он под эгидой Белорусского союза женщин. Рассчитан фестиваль на два дня. В первый день развернулись интерактивные площадки, где участники и гости смогли принять участие в мастер-классах, конкурсах, спортивных состязаниях. Главным событием стало торжественное открытие. Во второй день пройдет грандиозный гала-концерт, на котором семьи представят творческие и патриотические номера различных форматов - от песен и танцев до чтения стихов и игры на музыкальных инструментах.
Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:
"На этом фестивале мы хотим показать, что такое белорусская семья. Не обязательно нужно быть многодетным, но главное быть семьей, чувствовать, что такое дух семьи. Нам очень хочется, чтобы эти семьи показали в очередной раз свое творчество. В прошлый раз у нас получился потрясающий концерт. Уверена, что в 2025 году семьи старались, еще больше готовились. Будет еще больше всего интересного. Хочется, чтобы мы видели, какие талантливые у нас белорусские семьи".
Екатерина Петруцкая, замминистра образования Беларуси:
"В нашем государстве, как нигде, каждая семья ощущает поддержку в плане медицинского обеспечения, предоставления образования, предоставления места в дошкольном учреждении образования. Мы везде чувствуем заботу государства, это крайне важно. Подобные фестивали, тем более под таким красивым слоганом "Вместе", делают свое дело в плане популяризация семьи среди молодежи".
Ожидается, что фестиваль станет традиционным и ежегодно будет собирать еще больше участников. Именно такого рода мероприятия помогают укреплять институт семьи, популяризировать традиционные ценности и способствовать связи поколений, создавая сильное и сплоченное общество.