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В Минске прошел отборочный тур конкурса в рамках фестиваля "Молодежь - за Союзное государство"
Создание единого культурного пространства, укрепление дружбы молодежи, поиск талантливых артистов. Отборочный тур конкурса исполнителей молодежной песни завершился в Минске. Мероприятие прошло в рамках 15-го фестиваля "Молодежь - за Союзное государство".17 ребят из разных регионов Беларуси демонстрировали таланты. В финале представлять страну будут 8 человек.
Дает шанс многим молодым ребятам, талантливым молодым ребятам, скажем так, стать на первую ступеньку и попробовать себя на профессиональном поприще. Для них это будет важной вехой в жизни - в творческой жизни. Для нас же это будет еще одним шагом для того, чтобы увидеть и познакомиться с теми новыми творческими единицами, которые стремятся к достижению каких-то творческих целей.
Для развития не только патриотического воспитания нашей молодежи, но и для того, чтобы было очень тесное и хорошее взаимодействие между музыкальными сферами наших обеих стран. Для того, чтобы мы могли перенимать друг у друга опыт, знакомиться, какие-то совместные проекты делать и на фоне этого в принципе развивать наш музыкальный шоу-бизнес и русский.
Для каждого артиста это рост, это выход из зоны комфорта, наверное, какой-то драйв.
Финал союзного конкурса состоится 16 сентября в Смоленске.
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