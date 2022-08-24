В Минске прошел отборочный тур конкурса в рамках фестиваля "Молодежь - за Союзное государство"

Дает шанс многим молодым ребятам, талантливым молодым ребятам, скажем так, стать на первую ступеньку и попробовать себя на профессиональном поприще. Для них это будет важной вехой в жизни - в творческой жизни. Для нас же это будет еще одним шагом для того, чтобы увидеть и познакомиться с теми новыми творческими единицами, которые стремятся к достижению каких-то творческих целей.

Сергей Медведев, директор Молодежного театра эстрады