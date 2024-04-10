Талантливый человек талантлив во всем. В холле Белтелерадиокомпании открылась творческая выставка сотрудников

У Белорусского союза женщин на протяжении второго года действует проект, который называется "Ее рук дело". Это когда мы работы женщин - непрофессиональных художников выставляем в ТЦ "Столица". И я рада, что на местах первичной организации эту инициативу подхватили.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин