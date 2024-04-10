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Талантливый человек талантлив во всем. В холле Белтелерадиокомпании открылась творческая выставка сотрудников

Когда талант вдохновляет не только через экраны и радиоволны. В холле Белтелерадиокомпании открылась творческая выставка сотрудников, которые задействованы в разных рабочих локациях медиахолдинга - бухгалтерия, кадровая служба, эфирные студии и специалисты за пультами в аппаратных. Посмотреть на коллег другими глазами через призму творчества предложили активисты Белорусского союза женщин Белтелерадиокомпании.

У Белорусского союза женщин на протяжении второго года действует проект, который называется "Ее рук дело". Это когда мы работы женщин - непрофессиональных художников выставляем в ТЦ "Столица". И я рада, что на местах первичной организации эту инициативу подхватили.
Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин


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Сегодня у нас временная композиция, но я уже предложил ее сделать постоянной.
Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании
На выставке представлены мои изделия - это плетеные розарии из шнура. Розарии - это католические четки. Очень вдохновляет, когда людям это нравится, люди интересуются, заказывают.
Светлана Родцевич, сотрудница Белтелерадиокомпании

Такое занятие для души дает нужную перезагрузку, чтобы с новыми силами возвращаться в рабочий ритм. Многие авторы принимают участие в социальных проектах и благотворительных акциях. Некоторые мечтают о персональных выставках и продолжают развивать свое творчество.

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