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Талай: Национальный памятник во славу наших дедов и прадедов, что может быть важнее?
Пока некоторые страны отказываются от своей истории, уничтожают памятники Великой Отечественной, белорусы, чтобы сохранить наследие народа-победителя, создают новые скульптурные композиции.
Одна из них украсит столичный парк Победы. Монумент получится народным, как и задумывали авторы проекта. Благотворительный фонд Алексея Талая по всей стране собирал советские монеты, которые переплавят в основание скульптуры. Железные деньги, вышедшие из обихода, передали свыше тысячи трехсот семей. Будущую композицию сегодня пополнили и монеты от нашего Президента, его детей и внуков.
Тысячи белорусских семей объединил этот проект. Национальный памятник во славу наших дедов и прадедов, что может быть важнее? И сегодня, в эту знаменательную дату, когда вся Европа тогда объединилась, и пошла фашистская Германия на нас войной, мы будем отливать эти монеты в памятный знак. Живая память благодарных поколений. И мы просто счастливы, что сегодня в этот сплав попадут монетки и от детей, от внуков главы государства. Вот они сегодня здесь!
В столице скульптуру откроют к 3 Июля. Композиция будет не единственной. Аналогичные памятники появятся также в Бресте и Москве.
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