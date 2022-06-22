Талай: Национальный памятник во славу наших дедов и прадедов, что может быть важнее?

Тысячи белорусских семей объединил этот проект. Национальный памятник во славу наших дедов и прадедов, что может быть важнее? И сегодня, в эту знаменательную дату, когда вся Европа тогда объединилась, и пошла фашистская Германия на нас войной, мы будем отливать эти монеты в памятный знак. Живая память благодарных поколений. И мы просто счастливы, что сегодня в этот сплав попадут монетки и от детей, от внуков главы государства. Вот они сегодня здесь!

Алексей Талай, общественный деятель, паралимпиец, учредитель благотворительного фонда

