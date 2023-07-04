Талай: Один из ребятишек Донбасса, которому я подарил электроколяску, наконец-таки пошел

В 2021 году в Минск приехали первые ребята из Донбасса. Так, Таня Чернобай попала к лучшим белорусским врачам. Ее обследовали и лечили сразу в нескольких клиниках. Ей подарили надежду, что сможет бегать. Несколько раз она проходила реабилитацию в Беларуси. А сегодня она передает привет из родного Углегорска Донецкой области: "Я скучаю по людям, которые были в Беларуси, которые приходили ко мне в больницу и по докторам скучаю. Они хорошие. Там тепло было на душе, там классно".





Как рассказал Алексей Талай, директор благотворительного фонда, паралимпиец: "К нам приезжают, и это в первую очередь, это приоритет, - дети с ограниченными возможностями. Они посещают наши реабилитационные центры. Находятся там, проходят полный курс по реабилитации. Один из ребятишек, которому я подарил электроколяску (легендарную, из Токио, Японии, с Паралимпийских игр), он наконец-таки пошел. Это для нас счастье! Счастье для всех врачей, реабилитологов, которые там с ним занимались".

Сегодня Илье Коновалову 10 лет - это тот самый мальчик, которому Талай подарил электроколяску. У него сложная форма детского церебрального паралича. Первый раз в Беларусь он приехал на коляске. Ничего не мог делать, просто не умел. В третий раз сам начал чистить зубы - об этом рассказала его мама.





Первая группа детей из ДНР - 9 детей-инвалидов в сопровождении взрослых, родителей или уполномоченных - приехала в Беларусь в сентябре 2021 года. Еще две группы из ДНР (это 14 и 28 человек) проходили реабилитацию в 2022 году. Это все мальчики и девочки, которым нужна была высококлассная медицинская помощь.

В Донецке еще более тысячи семей с такими вот детками. И мамы, я хочу вам сказать, уже на грани. Потому что выехать они не могут. Очень сложно постоянно находиться с больным ребенком, а еще и под обстрелом, и без воды. Я уже даже этого и не произношу, потому что мы привыкли жить в таких ужасных условиях. Ольга Волкова, руководитель клуба "Дельфины"

Беларусь не стала делить детей. Не приглашала только по медицинскому направлению. Все в тот же первый 2021 год приехала и группа деток без инвалидности. 131 человек отдыхали в лагере "Зубренок". Принимали ребят также и в Нарочи, Солигорском районе, Новополоцке, Острошицком Городке. В 2022-м приехала и самая большая группа деток. Под 900 человек. Потом было еще несколько небольших групп. В 2023-м продолжили. Всего под 3 тысячи ребят отдохнули в Беларуси.