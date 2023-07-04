Талай рассказал, как возникла идея пригласить в Беларусь на оздоровление и лечение детей из Донбасса

В августе 2023 года будет 9 лет, как в Донецкой и Луганской областях под обстрелы попадают дети. Гибнут дети. Сотни детских смертей, тысячи раненых. Официальная статистика не дает точных цифр. А сколько искалеченных. Навсегда.

"У нас началась война, мы сели в подвал и сидели там месяц. У нас был запас картошки, а чтобы согреться - сидели в куртках…"

"Бывают обстрелы. И мы просто напросто бежим в угол. Там очень страшно. Чувство, будто приближается смерть…" - только вдумайтесь... "Будто. Приближается. Смерть". Это чувство, с которым дети Донбасса живут дома каждый день. Многие другой жизни и не застали.

"Первое знакомство произошло в социальных сетях. Когда родственники и сами мамы сбрасывали мне информацию о трагедиях, когда дети подрывались на минах, страдали от обстрелов. Прилетали мины и убивали детей. Калечили их, оставляли без ног и без рук. Для меня это было потрясение. Я в некотором роде к 2014 году смирился со своей судьбой, когда сам стал тяжелым инвалидом. Потерял конечности - ноги, руки. И когда видишь эти фотографии из госпиталей, с места трагедии, то занимало дух", - Алексей Талай, директор благотворительного фонда, параолимпиец поделился воспоминанием, как произошло его первое знакомство с трагедией детей из Донбасса.

Также он добавил: "Я сам себя где-то уговаривал в том, что ты ничего не можешь сделать, ты никак не сможешь повлиять на ситуацию. Это где-то там. Там идет гражданская война. Но со временем я осознал, что наступила пора. Время пришло. И сложились все обстоятельства, ведущие меня по той стезе. На Донбасс. К тем детям".





В 2021 году параолимпиец Алексей Талай побывал в Донбассе. На свой страх и риск. Это его первый Донбасс.

Дороги в ямах, разрывах… Дома без окон. Перебои с электричеством и водой. И люди - они все еще здесь, не хотят покидать родную землю: "Были даже такие дни, что даже спать ложились в одежде, чтобы если ночью (было такое) начинается обстрел, можно было быстро выбежать и спрятаться в подвал".

В 2021-м многократный чемпион мира и Европы Алексей Талай в Донецке провел турнир и мастер-класс по плаванию. А уже через год дети приедут на чемпионат в Беларусь и получат свои первые в жизни медали! Кстати, тогда же в Донецке Талай впервые вслух произнес то, что знать не знал, как реализовать: "А может, мы даже и в Беларусь пригласим! В наши какие-то детские лагеря. Мы будем думать".





А уже в Минске он рассказал об увиденном Президенту Беларуси и попросил не бросать детей Донбасса. В тот же год первые ребята приехали в Минск. Было решено: цель - не только оздоровление, но и лечение!