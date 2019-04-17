Талисман II Европейских игр лисенок Лесик продолжает покорять сердца самых маленьких белорусов

Талисман II Европейских игр лисенок Лесик продолжает покорять сердца белорусов, особенно самых маленьких. Семилетняя Настя из Полоцка о рыжем маскоте узнала в школе. Вместе с учительницей придумала сказку. Родители помогли оживить героев и создать мультик о приключениях Лесика. А вот мальчика Кирилла на рисунок "50 друзей Лесика" вдохновил поход на чемпионат Европы по фигурному катанию. Ребята за свои старания и креатив получили приглашение в Национальный олимпийский комитет, где познакомились с самим Лесиком.