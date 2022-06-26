Талмуды документов в прошлом, как изменится законодательство по части индивидуальной жилой застройки?

Самое первое действие - это получить земельный участок, и второй шаг - обратиться в службу "Одно окно" с соответствующей административной процедурой о выдаче паспорта застройщика. В случае если вы собираетесь строить в Минске, областных центрах или районах, которые находятся рядом с областными центрами, если вы собираетесь строить дом в сельской местности, то не нужно больше ничего. Взяли и начали строить. Да, безусловно, указ предусматривает определенные ограничения, но эти ограничения - это только лишь по расположению жилого дома на своем земельном участке: нужно отступить от границ земельного участка 3 метра. Больше никаких ограничений нет. Нужно понимать, что после того, как построили дом, нужно его будет подключить к сетям. Это надо будет делать в соответствии с действующим законодательством. А это значит, если у вас не будут действовать какие-то параметры дома, то соответствующие службы - газовые службы, электрослужбы - они заставят вас привести в порядок, так, чтобы обеспечить безопасность в этом направлении.

Руслан Пархамович, министр архитектуры и строительства Беларуси