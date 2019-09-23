Талоны на общественный транспорт в Минске приобрели новый вид

Подделать их сейчас будет значительно труднее: билеты имеют высокую степень защиты. На белом поле дополнительно нанесли несколько желтых полос. Материал талонов стал более прочным, а вот дизайн остался без изменений.



Входить в оборот новые талоны будут постепенно. В среднем в столице в течение месяца продается около пяти миллионов проездных талонов.