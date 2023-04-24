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"Там был вопль погибающих 200 человек" - свидетель рассказал о расправе в церкви деревни Доры в 1943 году
18 июля 1943 года в деревню Доры Воложинского района Барановичской области нагрянули немцы. Людей начали сгонять на площадь. Там им объявили, что все жители должны собраться в церкви, представитель гебитскомиссариата будет проводить с ними важное совещание. С собой необходимо взять документы.
Свидетель Генпрокуратуры, житель аг. Першаи Воложинского района Генрих Артишевский рассказывает: дошли слухи, что будут убивать и сжигать людей. Еще вечером приехало очень много немцев в черной форме, заполонили всю площадь в деревне. "Полицейские они, не полицейские… Их называли бандеровцы, украинцы, у них форма была не то синяя, не то зеленая, не то серая и повязки красно-белые на рукавах", - вспоминает Генрих Маркович. Его семье чудом удалось спастись.
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Когда церковь заполнилась людьми, началась расправа. Как свидетельствуют очевидцы событий, людей убивали садистски. Ночь под дулами автоматов, утром - кровавая бойня.
"Все время стрельба, крики, плач, - говорит Генрих Артишевский. - А на рассвете в 4 часа в церкви зазвонили колокола. Сразу раздались 2 взрыва, началась пулеметная стрельба. Это рассказать невозможно! Там был вопль такой, крик погибающих 200 человек".
Эти события навсегда в памяти тех, кто пережил подобные ужасы.
На место, где стояла деревянная церковь, во время блокады фашисты согнали мирных жителей деревни Доры, заживо спалили их, и только одному-единственному мальчику удалось выбраться из церкви, спуститься вниз к воде и сохранить жизнь.
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