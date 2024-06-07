"Там, где горячо, где есть развитие событий". Дарья Лосик о том, зачем бывший муж создал экстремистский паблик

Дарья Лосик, экс-жена создателя паблика "Беларусь головного мозга" Игоря Лосика, осужденного за организацию массовых беспорядков, в интервью телеканалу "Беларусь 1" рассказала, зачем бывший муж создал данный паблик и какие у него были амбиции: "Его, наверное, тема была даже не столько политика, сколько журналистика. Именно журналистика - предвыборная, выборная кампания. Там, где горячо, там, где есть развитие событий, там, где можно подогреть, где можно набрать подписчиков".

При этом, по мнению Дарьи, Лосик вряд ли понимал, как устроена Беларусь и политика: "Как устроено? Вряд ли. Мне кажется, чтобы понимать детально, как устроена Республика Беларусь, нужно непосредственно быть в этом всем. То есть, например, я немножко понимаю, как устроено здравоохранение, либо штат какого-то медицинского учреждения, потому что я там работала, в принципе, составляла сама этот штат, распределяла деньги, то есть мне это понятно. И понять, как устроена политика в Республике Беларусь, как устроена предвыборная кампания Республики Беларусь, нужно, наверное, целиком с головой туда окунуться, провариться нормально так времени. Это, наверное, было больше, я назову это юношеский максимализм такой". А с приходом аудитории его это захватило. Как снежный ком.