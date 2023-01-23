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"Там горит, там горит! Просто столбом дым такой был" - Мария Озарчук о событиях 1941-го
Новые факты кровавой расправы фашистов над мирными жителями уже с первых дней вторжения раскрыли в документально-публицистическом цикле "Геноцид. Без права на жизнь".
В ходе карательной операции в Беловежской пуще во время Великой Отечественной войны было эвакуировано 34 населенных пункта, выселено 6446 человек, только в первый день расстреляно более 50 человек.
Мой брат прятался от них, боялись, что заберут и повезут в Германию. Я помню, я пастухом была. Там горит, там горит!Просто столбом дым такой был.
По ее словам, у них убили две семьи в 1941-м. "В одной хате было 6 душ и в другой 6 душ. Перед этим в Мехтине семью убили. А там 12 человек было. Их ночью отвезли в братскую могилу. Там 12 гробов поставили", - рассказывает Мария Лукинична.
Из рассекреченного дневника боевых действий 322-го полицейского батальона с 21 июля по 5 августа 1941 г.
25 июля. Первый день. Выселено 183 семьи или же 921 человек из трех населенных пунктов: Буды, Теремышки, Погорельцы. Для этого задействовано 24 грузовика, местом переселения стали деревни восточнее Пружан. Эвакуированные деревни сегодня были сожжены. 26 июля. Эвакуировано 200 семей (1240 чел.).
322-й полицейский батальон действительно отдавал все свои силы для борьбы с беззащитным мирным населением. Только с июля 1941-го по ноябрь 1942-го им будет уничтожено более 5 тысяч советских граждан.
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В основе премьерного цикла "Геноцид. Без права на жизнь" - малоизвестные и впервые обнародованные немецкие документы о планах уничтожения жителей восточных территорий, материалы из Национального архива Республики Беларусь и архива Комитета государственной безопасности Республики Беларусь.
В 16 сериях - собранные Генеральной прокуратурой свидетельства жертв карательных операций, которые расскажут про фашизм и ужасы оккупации Беларуси в годы Великой Отечественной войны.
В проекте впервые будет обнародован список нацистских преступников, которые и сегодня остаются на свободе, проживая в разных странах, и должны предстать перед судом за свои злодеяния в отношении белорусского народа.
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