Там объединяют разные культуры и растят будущих победителей спортивных соревнований

Важно слушать и слышать людей. Они часто указывают на проблемы, например, в сфере ЖКХ и строительстве. Это держит в тонусе местные власти, вопросы благоустройства решаются быстрее, в том числе и в отдаленных уголках Беларуси. Например, активно развивается Ветка. Строятся жилые дома, открываются спортивные секции, появляются новые рабочие места.

И это притом, что край считается наиболее пострадавшим от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Но в истории города уже давно открыта новая глава. Сегодня это настоящее место для жизни. В этом убедился корреспондент АТН Антон Малюта.

Физической форме жителей Ветки позавидуют многие малые города. В местную секцию по боксу ежегодно приходит почти полсотни ребят. Здесь отправляют в нокаут плохое настроение и безделье после уроков. Да, остаются немногие, но зато самые мотивированные - будущие победители республиканских соревнований.





Их готовит тренер Иван Лапицкий. Сложно подсчитать, сколько лет он не покидает ринг. Правда, уже тренерский.

Планы большие. Дай бог, чтобы кто-то из этих ребят выполнил норматив мастера спорта, стал победителем республики, попал на Олимпийские игры или даже их выиграл. Почему бы и нет. Иван Лапицкий, тренер-преподаватель Ветковской ДЮСШ

После бокса здесь можно отправиться в спортивный зал, а затем провести тренировку в современном бассейне. Он появился буквально пять лет назад. И на этих дорожках тоже растят будущих чемпионов.

После работы сюда любят ходить и взрослые - так с пользой для души и тела заканчивают свой день. А начинают его некоторые жители совсем не с кофе.





Ветврач Никита Германов на ногах уже с 7:00 - планерка, обход и обработка животных препаратами. Да, все как по расписанию, но с поправкой на индивидуальный подход.

Вкусное и натуральное молоко в магазинах - это и его заслуга. Ветеринарный врач - он здесь и воспитатель, и помощник по любым вопросам. Звучит мило, но все это ежедневный труд, тяжесть которого полностью осознаешь только на практике.

На студенческой скамье разговоры о сельском хозяйстве - это юношеский максимализм. Кажется, что ветврач будет работать только с котиками и собачками. Как видите у меня здесь свои "котики и собачки", к которым привыкаешь. Никита Германов, главный ветеринарный врач ОАО "Искра-Ветка"

Обязательная отработка у Никиты закончится через год, но менять профессию он не собирается. В любом случае у местных жителей всегда есть выбор: можно связать свою жизнь с сельским хозяйством, а можно уйти на частное производство.

Ветку вполне можно назвать столицей комфорта. Здесь выпускают мягкие кресла для залов различной вместимости. Дворец культуры области в Могилеве, столичный театр Горького и даже Белорусская АЭС - производителя знают в каждом уголке нашей страны. А ведь когда-то начинали просто с перепродажи готовых изделий.

Кстати, сами владельцы и руководители фабрики живут в Гомеле. На вопрос, почему работают в Ветке, отвечают, что искали подходящее помещение для переезда и расширения производства. Такое как раз подвернулось за 15 км от родного города. Правда, новая локация оказалась со своей историей.

"Здесь была бывшая ткацкая фабрика, которую много лет назад забросили и не эксплуатировали. Когда мы приехали сюда, выкупили это здание. Здесь вообще ничего не было, кроме паутины, наверное, серых страшных стен. Мы развернули свое производство в этом помещении", - рассказала директор частного предприятия Наталья Дмитренок.

Такому примеру местные власти призывают последовать и других предпринимателей. Помещений, что пока "на хозяйственной паузе", в районе хватает. А все условия для развития созданы, действует и ряд льгот. К слову, в 2024 году экономическую семью Ветки ждет крупное прибавление в рамках инициативы "Один район - один инвестпроект".

"Одно из частных предприятий предложило нам инвестиционный проект реализовать у нас в районе. Это производство фланцев на основе пропилена, где планируется создание 20 новых рабочих мест. И ориентировочно к концу 2024 года данный проект будет у них завершен", - сообщила заместитель председателя Ветковского райисполкома Наталья Буракова.





С Натальей Михайловной мы шли по Красной площади (и такая есть у жителей Ветки). Все потому, что история города тесно связана с Москвой. Оттуда в XVII веке бежали старообрядцы. Осесть решили на берегу реки Сож неподалеку от Гомеля. С этим связана и легенда о географическом названии.

Когда шли, чтобы выбрать место, нужно благословение бога. Пустили икону по реке, она поплыла. А для того чтобы было видно издалека, привязали к ней ветку. Где она пристала, там Ветку и основали, там город и построили. Галина Нечаева, заместитель директора Ветковского музея старообрядчества

Галина Григорьевна - кладезь ценной информации. Когда-то она стояла у истоков музея старообрядчества и даже своими руками творила историю. Так, например, ворота на входе основатели вырезали сами.

Сейчас Галина Нечаева в должности заместителя директора по научной работе продолжает погружаться в богатство нашей культуры. И постоянно убеждается: в предметы быта и искусства наши предки вкладывали куда больший смысл, чем мы сегодня можем себе представить.

История старообрядчества манит и любителей тайн со всех уголков Беларуси и не только. На выходных нет отбоя от гостей из России. Так что турист уже точно найдет, как провести время в Ветке. Днем можно сходить в музей, а после попасть на необычный концерт.

Здесь есть народный ансамбль бандуристов. Коллектив в Беларуси уникальный, как и музыкальный инструмент (для многих он может стать настоящим открытием).

Первый такой инструмент в конце 1990-х привезла в Беларусь украинка Наталья Якса. Вместе с подругами начинали с трио. А сегодня с бандурой на ты, что называется, и стар, и млад. В гастрольном графике есть и Республиканский фестиваль национальных культур, и даже "Славянский базар". Вот она, дружба народов.

У меня гордость за Беларусь, что она все культуры соединяет и дает им право развиваться. Это очень большое дело. Сколько национальностей здесь проживает, каждый тоже хочет внедрить что-то свое. Наталья Якса, руководитель народного ансамбля бандуристов "Вербиченька"