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Тамада после сбора денег "на мальчика и девочку" забрал сумму из ползунков себе

Неприятный инцидент омрачил свадьбу молодоженов из Ошмян. И речь идет даже не о драке. В последние выходные августа пара и их близкий круг людей по случаю бракосочетания отдыхали в одном из кафе в агрогородке Гольшаны. И наверняка торжество оставило бы исключительно положительные впечатления, если бы не одно но.

Когда гости вышли на улицу после проведения конкурса, известного как сбор денег "на мальчика и девочку", сотрудница заведения заметила, как тамада забирает собравшуюся сумму из ползунков себе. Конечно, девушка не стала молчать и обо всем рассказала молодоженам.

Фото: pexels.com

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