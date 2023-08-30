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Тамада после сбора денег "на мальчика и девочку" забрал сумму из ползунков себе
Неприятный инцидент омрачил свадьбу молодоженов из Ошмян. И речь идет даже не о драке. В последние выходные августа пара и их близкий круг людей по случаю бракосочетания отдыхали в одном из кафе в агрогородке Гольшаны. И наверняка торжество оставило бы исключительно положительные впечатления, если бы не одно но.
Когда гости вышли на улицу после проведения конкурса, известного как сбор денег "на мальчика и девочку", сотрудница заведения заметила, как тамада забирает собравшуюся сумму из ползунков себе. Конечно, девушка не стала молчать и обо всем рассказала молодоженам.
Фото: pexels.com
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