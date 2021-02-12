Тамара Красовская о программе "Социальная защита" на ближайшую пятилетку

Большое внимание в рамках народного собрания уделили заботе о пожилых людях. О программе "Социальная защита" на ближайшую пятилетку в студии Агентства теленовостей мы поговорили с председателем Комитета по труду, занятости и соцзащите Тамарой Красовской (видео).