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Тамара Красовская о программе "Социальная защита" на ближайшую пятилетку

Большое внимание в рамках народного собрания уделили заботе о пожилых людях. О программе "Социальная защита" на ближайшую пятилетку в студии Агентства теленовостей мы поговорили с председателем Комитета по труду, занятости и соцзащите Тамарой Красовской (видео).

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