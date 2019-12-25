Таможенники присоединились к акции "Наши дети"

Чуда на Рождество дождались дети, которые особо нуждаются во внимании взрослых. На этот раз в роли добрых волшебников выступили таможенники.



Председатель ведомства Юрий Сенько заглянул с подарками к ребятам, которые находятся в социально-педагогическом центре в Кореличском районе. Здесь живут малыши от 4 до 8 лет. Для них подготовили представление "Красавица и чудовище". Не прошли мимо и Дед Мороз со Снегурочкой. В шумной компании водили хороводы, пели песни и рассказывали стихи.



Сладости, книги и бытовая техника - кроме этих подарков малыши получили приглашение на новогоднее представление во Дворце Республики.



