Сегодня Таможенный комитет рассказал журналистам о работе во время II Европейских игр. Основной акцент на создании максимально упрощенных условий для гостей и участников соревнований, а также для перемещения их спортивного снаряжения и личных вещей. Журналистам показали работу инспекционно-досмотрового комплекса, который позволяет выявлять оружие, наркотики и взрывчатку в багаже. Основная нагрузка на наземных пунктах-пропусках на польском и литовском направлениях. Болельщики будут следовать по отдельным коридорам, и это поможет избежать очередей на границе.



