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Тампет, полька, вальс. Рождественский танцевальный сезон на кадетском балу в Слуцке
Традиционный новогодний бал собрал более 200 курсантов Минского областного кадетского училища. К торжеству они готовились с начала учебного года. Репетиции шли несколько раз в неделю. Не обошлось и без премьер - в программе в этом году появились французская кадриль-лансье и галоп.
Кроме экскурса в историю и правил этикета - современные мамба и твист. А также хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой. Каждый участник бала получил сладкий подарок, а отличники учебы - почетные грамоты и дипломы.
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