Тампет, полька, вальс. Рождественский танцевальный сезон на кадетском балу в Слуцке

Традиционный новогодний бал собрал более 200 курсантов Минского областного кадетского училища. К торжеству они готовились с начала учебного года. Репетиции шли несколько раз в неделю. Не обошлось и без премьер - в программе в этом году появились французская кадриль-лансье и галоп.