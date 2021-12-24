ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Тампет, полька, вальс. Рождественский танцевальный сезон на кадетском балу в Слуцке

Традиционный новогодний бал собрал более 200 курсантов Минского областного кадетского училища. К торжеству они готовились с начала учебного года. Репетиции шли несколько раз в неделю. Не обошлось и без премьер - в программе в этом году появились французская кадриль-лансье и галоп.

Кроме экскурса в историю и правил этикета - современные мамба и твист. А также хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой. Каждый участник бала получил сладкий подарок, а отличники учебы - почетные грамоты и дипломы.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все