Собаки неспроста считаются лучшими друзьями человека. Они верные компаньоны в любом деле, начиная с прогулок в парке и заканчивая медленными танцами. В последнем особенно преуспела венгерская овчарка по кличке Отис. Танец маленькой хозяйки со своим огромным питомцем покорил пользователей - ролик набрал свыше 7 миллионов просмотров и стал хитом сетей недели.



