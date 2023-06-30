3.69 BYN
Танкисты 19-й отдельной механизированной бригады погружаются в учебу
В Гродненской области танкисты 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады ВС Беларуси отработали навыки управления бронемашинами, идущими по дну. В рамках занятий экипажи сдают нормативы по подготовке техники к плаву, применению изолирующих противогазов, эвакуации в случае затопления.
Пришли молодые экипажи, для которых это все впервые. Ощущения неимоверные, эмоции захлестывают. То же самое касается личного состава: они очень рады, что им посчастливилось в этот хороший, солнечный, яркий день преодолевать водную преграду. Сегодня основной девиз: "Делай, как я". Поэтому я как командир батальона с экипажем преодолел данную водную преграду, за чем мой личный состав и наблюдал.
Накануне на занятиях с личным составом провели водолазную подготовку. Все бойцы прошли это испытание.