Танкисты 19-й отдельной механизированной бригады погружаются в учебу

Пришли молодые экипажи, для которых это все впервые. Ощущения неимоверные, эмоции захлестывают. То же самое касается личного состава: они очень рады, что им посчастливилось в этот хороший, солнечный, яркий день преодолевать водную преграду. Сегодня основной девиз: "Делай, как я". Поэтому я как командир батальона с экипажем преодолел данную водную преграду, за чем мой личный состав и наблюдал.

Владислав Малюков, командир батальона 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады ВС Беларуси