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Танковое подразделение 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады готовится форсировать Березину

Танковое подразделение 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады готовится форсировать Березину

Танковое подразделение 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады готовится форсировать реку Березину. Для этого возвели понтонную переправу. За временное сооружение отвечали военнослужащие 7-го инженерного полка Северо-Западного оперативного командования. Подобная переправа способна выдержать нагрузку в 60 тонн, что значительно превышает вес танка, не говоря уже о технике механизированных подразделений.

Понтонные подразделения воинских частей инженерных войск регулярно выполняют задачи подобного рода - воины-понтонеры наводят переправы и собирают паромы в разных уголках нашей страны.

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