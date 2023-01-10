Танковое подразделение 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады готовится форсировать Березину

Танковое подразделение 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады готовится форсировать реку Березину. Для этого возвели понтонную переправу. За временное сооружение отвечали военнослужащие 7-го инженерного полка Северо-Западного оперативного командования. Подобная переправа способна выдержать нагрузку в 60 тонн, что значительно превышает вес танка, не говоря уже о технике механизированных подразделений.