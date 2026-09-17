Танковые подразделения 19-й бригады отрабатывают стрельбы в дневных и ночных условиях

В войсках Беларуси продолжается проверка боеготовности. Военнослужащие танкового батальона 19-й бригады совершили марш на полигон. Здесь экипажи выполнили контрольные стрельбы, которые велись и с места, и в движении днем и ночью.

Андрей Горбатенко, заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси: "Это знаковое мероприятие для танкистов, потому что мы видим, чему экипажи научились. Вчера в ночное время отдельные экипажи выполняли упражнения из вооружения танков. Получены неплохие результаты. В целом говорить о результатах пока рано, потому что еще в течение двух дней будут выполняться данные упражнения. И уже по завершении этих упражнений мы дадим полную итоговую оценку подготовленности данного танкового батальона".

Подразделение перешло к активной фазе проверки. Военнослужащих также ждет одиночная подготовка и слаживание.