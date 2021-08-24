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"Танковый биатлон": по итогам первого заезда индивидуальной гонки команда Беларуси на третьем месте
22 минуты 58 секунд и 100%-ное попадание в цель: по итогам первого заезда индивидуальной гонки конкурса "Танковой биатлон" команда Беларуси на третьем месте. Сегодня на полигоне Алабинов России наши танкисты соревновались с экипажами из Азербайджана, Казахстана и Сербии. Задача - за минимальное время поразить три условные мишени: танк, вертолет и огневую точку гранатометчиков.
Нынешняя команда Беларуси - новички, в конкурсе "Танковый биатлон" соревнуются впервые. Сегодня выступали по третьей дорожке на желтом танке. Несмотря на 100%-ные попадания, экипаж потерял почти 2 минуты при прицеливании на одной из мишеней. В результате уступил командам Казахстана и Азербайджана и занял третье место.
Уступили незначительно, порядка 40 секунд. С уверенностью могу сказать, что для людей, которые первый раз участвуют в подобном мероприятии, на таком уровне, вполне достойный результат. Ведь они сегодня состязались с экипажами, которые как минимум на протяжении 3-4 лет выступают в данных соревнованиях. Поэтому незначительно уступить в данной гонке неплохо для того, чтобы они могли почувствовать и сами осознать свои недостатки, чтобы в дальнейшем их не повторять.
Впереди еще две индивидуальные гонки - 27 и 29 августа здесь же, на полигоне Алабино. По результатам трех индивидуальных заездов будут выбраны 8 экипажей, которые пройдут в полуфинал - они и продолжат борьбу за выход в финал "Танкового биатлона".
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