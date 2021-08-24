"Танковый биатлон": по итогам первого заезда индивидуальной гонки команда Беларуси на третьем месте

Уступили незначительно, порядка 40 секунд. С уверенностью могу сказать, что для людей, которые первый раз участвуют в подобном мероприятии, на таком уровне, вполне достойный результат. Ведь они сегодня состязались с экипажами, которые как минимум на протяжении 3-4 лет выступают в данных соревнованиях. Поэтому незначительно уступить в данной гонке неплохо для того, чтобы они могли почувствовать и сами осознать свои недостатки, чтобы в дальнейшем их не повторять.

Андрей Некрашевич, глава белорусской делегации - судья конкурса "Танковый биатлон", начальник главного управления боевой подготовки ВС Беларуси