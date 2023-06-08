Показательный заезд танка Т-72 по маршруту "Танковый биатлон" состоится 10 июня 2023 года при поддержке Министерства обороны Республики Беларусь, пишет sb.by.



В 2023 году историко-культурный комплекс "Линия Сталина" планирует расширить формат соревнований, а также дополнительно к основной программе мероприятия для посетителей откроют несколько интерактивных зон. Гости комплекса смогут поучаствовать в исторической викторине, пострелять из пневматики, попрактиковать в метании гранат, сборке-разборке оружия и принять участие в разнообразных мастер-классах и активностях. Лучшие участники зоны ГТО будут награждены дипломами и призами.

Старт программы и открытие интерактивных зон для посетителей запланировано на 11:00.

Гости мероприятия также смогут покататься на танке ПТ-76 или БМП-1. Причем некоторым счастливчикам может повезти - организаторы шоу разыграют 10 сертификатов на катание на танке.