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Танцевальный марафон школьников на патриотическую тему растрогал зрителей до слез

Танцевальный челлендж на патриотическую тему - от минских школьников. В столичном Дворце детей и молодежи в эти минуты проходит городской конкурс танцевального мастерства. Участие принимают творческие команды школьников, которые победили в районном отборе. Всего 18 коллективов представляют композиции профессиональному жюри. Главное условие - тематика малой родины и 75-летие Великой Победы.

Победу в городском танцевальном конкурсе получат два коллектива в разных возрастных категориях. Награды вручат 24 февраля на сцене Дворца детей и молодежи.

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