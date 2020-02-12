Танцевальный марафон школьников на патриотическую тему растрогал зрителей до слез

Танцевальный челлендж на патриотическую тему - от минских школьников. В столичном Дворце детей и молодежи в эти минуты проходит городской конкурс танцевального мастерства. Участие принимают творческие команды школьников, которые победили в районном отборе. Всего 18 коллективов представляют композиции профессиональному жюри. Главное условие - тематика малой родины и 75-летие Великой Победы.



Победу в городском танцевальном конкурсе получат два коллектива в разных возрастных категориях. Награды вручат 24 февраля на сцене Дворца детей и молодежи.



