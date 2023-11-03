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Танцевальный марафон в TikTok объединил всю Беларусь

"Танцуе ўся краiна! Музыка грузiнская, танцы свойскiя!" - такими словами начинается челлендж, который запустил известный на весь белорусский TikTok агроблогер из Крутилович.

Танцевальный марафон объединяет всю страну. Челлендж уже поддержали жители разных городов и деревень.

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