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Танцуют все! Победитель "Х-Фактор Беларусь" запустил челлендж в соцсетях

Под зажигательные звуки "Польки Беларашн" танцуют взрослые и дети! Андрей Панисов, победитель "Х-Фактор Беларусь", запустил челлендж в соцсетях. Марафон смог объединить людей разных возрастов в едином танцевальном порыве. Приняли вызов и наши коллеги.

Присоединяйтесь и вы!Танцуйте, веселитесь, снимайте видео и делитесь этими веселыми моментами в социальных сетях.

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