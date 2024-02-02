Танцуют все! Победитель "Х-Фактор Беларусь" запустил челлендж в соцсетях

Под зажигательные звуки "Польки Беларашн" танцуют взрослые и дети! Андрей Панисов, победитель "Х-Фактор Беларусь", запустил челлендж в соцсетях. Марафон смог объединить людей разных возрастов в едином танцевальном порыве. Приняли вызов и наши коллеги.