Таран для Мадрида: как критика Трампа и Нетаньяху аукнулась Испании мигрантским кризисом в Сеуте

Испания последние полгода активно критиковала Израиль и премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху за ситуацию в секторе Газа. Кроме прочего, Испания также поругалась с президентом США Дональдом Трампом, отказавшись выполнять условия НАТО по отчислениям 5 % ВВП на оборону.

Могли ли за неподчинение американцы с израильтянами подтолкнуть власти и население Марокко к созданию мигрантского кризиса в испанском эксклаве Сеута, рассказал медиаэксперт Дмитрий Швайба в "Актуальном интервью".

Дмитрий Швайба

"На любой проблеме, возникающей на земном шаре, пытаются играть внешние силы. В этой проблеме тоже присутствуют внешние силы, даже если их не называть и завуалированно обсуждать вопрос. Надо сказать, что и само Марокко активным образом использует мигрантскую проблему в своих политических целях, а мигрантов - как таран", - заявил Дмитрий Швайба.

Что касается 5 % расхода на военные цели, то Испании не хватило средств даже на системы обеспечения внутренней безопасности. И речь идет даже не о трате средств на армейские нужды, а в наличии проблемы в обеспечении внутренней безопасности.

quote Любой возникшей проблемой будут пользоваться враги и стараться использовать геополитические явления, чтобы привести их в движение для продвижения собственных интересов. Дмитрий Швайба

После мигрантского кризиса в Сеуте началась настоящая политическая "перестрелка" Мадрида и Брюсселя - буквально за неделю до кризиса Испанию охватили пожары, сгорело почти 400 тыс. га земли, в связи с чем Мадрид высказал Бельгии претензию из-за неоказания помощи со стихией. Неделю спустя Мадрид вновь туда обратился с претензиями по поводу закрытия ЕС границ и опять отсутствия помощи в решении проблемы с проникшими марокканскими мигрантами в эксклав.

"Дело даже не в самой Испании. Европейский союз все больше превращается в союз потребителей. Это происходит исключительно из-за полярных интересов в разных концах ЕС. Об этом немало говорили аналитики, когда европейский союз аномально быстро расширялся. Было очевидным, что слишком разны, например, интересы Ирландии и Болгарии, Испании и Финляндии", - обратил внимание медиаэксперт.

К слову, при уже образовавшейся интеграции Финляндия считает нужным прокомментировать процессы с негативной точки зрения, происходящие в Испании, при этом не предлагает план по коалиционному реагированию в части помощи Испании с возникшими трудностями. "Процессы, раскручивающиеся внутри Евросоюза, становятся концентрическими и приводят в движение силы, которые разрывают контакты и понимание внутри самого объединения. И это в этом смысле есть вызов современности", - выразил мнение гость интервью.

Главное фото: РИА Новости