Тариел Майсурадзе: Я люблю Минск. Он напоминает мне старый Тбилиси

"Взгляд на Беларусь" с Тариелом Майсурадзе

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Тариел Майсурадзе - певец, композитор, киноактер.

Тариел Майсурадзе родился и вырос в Грузии. С самого детства увлекался музыкой. Старшие братья создали свой ансамбль, играли на гитарах, а Тариел был барабанщиком.

Впервые он приехал в Беларусь, когда служил в армии.

"Меня впечатлили порядок, ухоженность и спокойные, приветливые, вежливые люди, их доброта и искреннее желание помочь человеку",

- с теплотой делится воспоминаниями Тариел.

После службы он решил получить высшее образование и поступил в Белорусский государственный университет культуры и искусств. За время учебы влюбился, женился и остался жить в Беларуси:

"Здесь я сформировался как человек, как музыкант, как отец, как муж".

В 1993 году Тариел представил Беларусь на "Славянском базаре в Витебске" и стал дипломантом конкурса. Для него это был профессиональный опыт, который оказал большое на влияние на всю дальнейшую карьеру.

За годы жизни в Беларуси Тариел очень полюбил Минск, и когда приезжают его родственники и друзья, он с удовольствием показывает им свои любимые места:

"Улицы в последнее время стали выглядеть еще лучше и напоминают даже старый Тбилиси".