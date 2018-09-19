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Тароматы появятся во всех крупных магазинах столицы до конца 2020 года

Это специальное оборудование для автоматического приема и переработки пластиковых и стеклянных бутылок, банок из-под различных напитков. Аппарат представят во время экологической акции "День без автомобиля".

Это нововведение будет стимулировать потребителей возвращать использованную тару и поспособствует тому, что 90 % упаковки будет перерабатываться повторно.  

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