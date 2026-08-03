Тарпаны все чаще выходят на белорусские скоростные трассы

Краткий пересказ от ИИ

Встреча с дикими копытными на скоростной трассе это всегда неожиданное рандеву. Теперь в списке гостей из чащи не только лоси, олени, косули и кабаны, но и редкие тарпаны - дикие лошади - любопытные и фотогеничные.



Тарпаны любопытные и фотогеничные

Водителей привлекает такое сафари, ведь в программе фото с красивыми лесными "мустангами". Ученые же утверждают, что подкармливать и устанавливать контакт с дикими животными не стоит. Для этого отбившиеся от стада гаремы готовят к переселению.

Александр Козорез, начальник отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси:

"Мы понимаем проблемы, которые возникают, потому что животные могут оказывать какое-то негативное влияние на сельское хозяйство, вступать в конфликты с человеком- это животные открытых пространств. У нас сегодня открытое пространство - это чаще всего сельхозугодия. Поэтому заказниками непосредственно принимаются меры: чаще всего гаремы, которые пытаются расселяться в сторону каких-то населенных пунктов, отлавливают и переселяют на территории, где населенных пунктов нет. Как правило, если животные попробуют эту искусственную подкормку, им очень сложно потом перестраиваться на естественный цикл жизни".

Пока инженеры проводят эксперимент, ГАИ Минской области напоминает о том, что безопасность за рулем зависит в первую очередь от водителя. Лучше не полагаться на случай и в зоне действия специального знака ехать с минимальной скоростью.