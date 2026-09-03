Тарпаны все чаще выходят на дороги: как в Налибокском заказнике решают эту проблему

Новый ньюсмейкер социальных сетей - тарпаны. Дикие лошади все чаще появляются в публикациях белорусов, однако, несмотря на красоту и эстетику, это в первую очередь несет угрозу для жизни человека.

Прикармливая лошадей хлебом, фруктами и сладостями, граждане не только вредят их пищеварению, но и негативно влияют на формирование особенностей поведения. Попробовав предложенные лакомства несколько раз, лошади возвращаются за ними снова. Именно по этой причине несколько особей приходили на автобусную остановку, создавая проблемы как для себя, так и для пассажиров.

Список незваных гостей скоростной магистрали М6 Минск - Гродно заметно расширился. Раньше из леса выходили лоси и кабаны, теперь у автодороги все чаще видят табуны тарпанов. Они не просто не боятся машин, животные идут навстречу людям, при этом блокируя движение и даже обживая автобусные остановки.

Сергей Тумель, замдиректора Республиканского ландшафтного заказника "Налибокский":

"Люди их приручили, поэтому они в любом случае будут искать выход, контакт с людьми, а это все-таки небезопасно в первую очередь для самих людей".

Человеческая пища меняет не просто поведение, но и калечит пищеварение дикого животного. Но главное - в любой момент лошади могут проявить агрессию или спровоцировать ДТП.

Александр Козорез, начальник отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси:

"Лошади - это травоядные животные. Их пищеварительная система настроена на потребление жестких травянистых кормов, на переработку клетчатки. Поэтому подкормка в виде яблок, капусты, чипсов, хлеба медленно, но верно будет убивать лошадей".

Более 5 лет назад белорусские и нидерландские ученые обратной селекцией вывели идентичную породу вымершего вида тарпанов. Их главная задача экологическая: выедать кустарник, сохранять открытые луга и восстанавливать баланс экосистемы. Сегодня популяция выросла до 250 особей.

Урочище Тяково - это постоянное место жительства тарпанов. Локацию можно посещать только в рамках экскурсии исключительно с сотрудниками Налибокского заказника. Важны меры безопасности, ведь нужно понимать, что лошади дикие и могут нанести вред здоровью людей.

"Дикие лошади еще в средние века исчезли не просто так. Люди боролись с ними как с вредителями в сельском хозяйстве. Поэтому они в свое время были уничтожены", - отметил Александр Козорез.

Сейчас "нарушителей" временно поместили в вольер заказника, позже их расселят в другие защищенные лесничества - подальше от людей и скоростных магистралей.

"Что касается тарпановидных лошадей, они могут ударить копытом или укусить. Поэтому в целях безопасности людей мы предостерегаем. Учитывая то, что их популяция растет, было принято решение их расселять. Первое переселение было в Споровский заказник", - рассказал Сергей Тумель.

Правило дикой природы простое: лучший способ помочь тарпанам - оставить их в покое. Смотреть и фотографировать можно издалека, а угощения лучше оставить для домашних питомцев.