Тартар из форели и авокадо

Возьмем:



100 граммов слабосоленой форели,

половинку авокадо,

четвертинку красного лука,

1 свежий огурец,

половинку лимона,

1 чайную ложку оливкового масла,

тостовый хлеб.

Огурец нужно очистить, разрезать вдоль и убрать ложкой все семечки, нарезать мелкими кубиками.Красный лук нарезаем как можно мельче и заливаем его соком четвертинки лимона, оставляем мариноваться.Авокадо нарезаем мелким кубиком и также заливаем соком четвертинки лимона.Рыбу нарезаем таким же кубиком, как и авокадо.

В первую очередь форель полезна для мужского здоровья по причине того, что содержит максимальную концентрацию белка. Этот продукт помогает быстро восстанавливать силы после физического труда и больших нагрузок. Как известно, в мужском теле на 20 % больше мышечной ткани, следовательно на поддержание этой составляющей мужчинам нужно потреблять больше пищи, богатой протеинами.

Рыбу смешиваем с маринованным луком (вместе с соком), огурцом и добавляем ложечку оливкового масла.Выкладываем слоями: внизу слой авокадо, сверху слой рыбы с овощами. Подаем с подсушенными тостами.