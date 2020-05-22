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Тартар из форели и авокадо

Возьмем:

  • 100 граммов слабосоленой форели,
  • половинку авокадо,
  • четвертинку красного лука,
  • 1 свежий огурец,
  • половинку лимона,
  • 1 чайную ложку оливкового масла,
  • тостовый хлеб.

Огурец нужно очистить, разрезать вдоль и убрать ложкой все семечки, нарезать мелкими кубиками.Красный лук нарезаем как можно мельче и заливаем его соком четвертинки лимона, оставляем мариноваться.Авокадо нарезаем мелким кубиком и также заливаем соком четвертинки лимона.Рыбу нарезаем таким же кубиком, как и авокадо.

В первую очередь форель полезна для мужского здоровья по причине того, что содержит максимальную концентрацию белка. Этот продукт помогает быстро восстанавливать силы после физического труда и больших нагрузок. Как известно, в мужском теле на 20 % больше мышечной ткани, следовательно на поддержание этой составляющей мужчинам нужно потреблять больше пищи, богатой протеинами.

Рыбу смешиваем с маринованным луком (вместе с соком), огурцом и добавляем ложечку оливкового масла.Выкладываем слоями: внизу слой авокадо, сверху слой рыбы с овощами. Подаем с подсушенными тостами.

Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!